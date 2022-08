Rita Lee será homenageada no Grammy Latino 2022

A Academia Latina da Gravação anunciou, nesta segunda-feira, 25, que a cantora e compositora Rita Lee, de 74 anos, vai receber o Prêmio Grammy Latino de 2022. A revelação foi feita pela instituição durante um evento oficial da programação. A entrega dos prêmios acontecerá em 17 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Esse será o segundo Grammy Latino que a brasileira vence na carreira. O primeiro veio em 2001, pelo álbum 3001, como melhor disco de rock daquele ano. A cantora iniciou no mundo da música no grupo Os Mutantes. Considerada a Rainha do Rock brasileiro, Rita Lee gravou diversos álbuns de sucesso. No entanto, em 2012 ela se aposentou dos palcos.

*Com informações do Estadão Conteúdo.