Rivais se aproximam, mas Bahia tem 97% de chance de acesso; veja a tabela da Série B

A 29ª rodada do Brasileirão da Série B não foi das melhores para o Bahia. O ponto somado fora de casa no empate sem gols com o Criciúma manteve o Esquadrão na vice-liderança do campeonato, com 51 pontos, mas o time também viu a aproximação na tabela de concorrentes diretos na luta pelo acesso.

A vitória do Londrina sobre a Chapecoense, por 2×1, fez o time paranaense reduzir de nove para sete pontos a diferença para o tricolor. O Tubarão é o atual 5º colocado, com 44 pontos, e colou no Vasco, que tem apenas um a mais e está na 4ª posição.

Outro que está mais perto do Bahia é o Grêmio. O time gaúcho venceu o confronto direto com o Vasco, por 2×1, e chegou aos 50 pontos, na 3ª posição. A vitória marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe.

Apesar dos resultados, o Esquadrão ainda navega em águas tranquilas na busca pelo acesso. Restando nove rodadas para o fim da Série B, o time tem 97,3% de chance de subir, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Tomando como base 62 pontos, que apontam 99,9% de probabilidade de acesso, o Bahia precisa conquistar mais 11 dos 27 que tem em disputa. Nesse cenário, basta ao tricolor fazer o papel de casa e vencer os quatro confrontos que tem dentro de casa contra Operário-PR, Brusque, Vila Nova e Guarani.

Os comandados do técnico Enderson Moreira terão ainda mais cinco jogos longe dos seus domínios para somar os pontos. A primeira chance será hoje, quando enfrenta o Sport, às 20h, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada.

Dos quatro clubes que estão no G4, o Cruzeiro, com 62 pontos, já tem 99,9% de probabilidade de acesso. O Grêmio possui 91,1% de probabilidade, enquanto o Vasco aparece com 45,6%. Fora do G4, o Londrina tem 31,5% de chance de subir.