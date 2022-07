Rival do Galo, Palmeiras inscreve promessa e novos reforços na Libertadores

Adversário do Atlético nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras inscreveu três novos atletas para esta fase. Além do jovem Endrick, de 16 anos, os recém contratados atacantes López e Merentiel comporão o elenco do Verdão no torneio.

O trio entrará nas vagas deixadas por Daniel, Serafim e Deyverson. Eles usarão as camisas 9, 18 e 16, respectivamente.

A primeira partida do duelo entre Atlético e Palmeiras será nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Esta pode ser a revanche do Galo, que no ano passado foi eliminado pelo time paulista nas semifinais da Libertadores.

Já o Palmeiras busca o tricampeonato consecutivo da competição. Em 2020 e 2021, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu os rivais brasileiros Santos e Flamengo para conquistar a taça.