River Plate suspende torcedor que jogou banana na torcida do Fortaleza

O River Plate identificou e puniu o torcedor que cometeu gesto racista no jogo contra o Fortaleza, pela Libertadores, no último dia 13. A identidade do indivíduo não foi revelada.

O time argentino informou que o torcedor é sócio do clube e foi suspenso por seis meses. Ele também terá que participar de um curso de conscientização sobre consequências da xenofobia.

O fato ocorreu no estádio Monumental de Núñez, na vitória diante do Fortaleza, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Em vídeo postado nas redes sociais, o torcedor é flagrado jogando banana na direção da torcida do Fortaleza.

No dia seguinte ao jogo, o River já havia se comprometido a identificar o torcedor e aplicar as punições cabíveis.

Por conta do gesto, o time argentino ainda pode sofrer uma punição da Conmebol. Segundo o regulamento da Libertadores, o River pode ter que arcar com uma multa de pelo menos US$ 30 mil (cerca de R$ 144 mil).