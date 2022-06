Riza Soares é anunciada como nova CEO da Alright

AdTech gaúcha, que trabalha na conexão entre publishers e marcas por meio de tecnologias proprietárias, a Alright anunciou Riza Soares como sua nova CEO. Com mais de 25 anos de experiência em agências e grupos de Mídia, a executiva chega para assumir a posição ocupada por Domingos Secco Junior, que passa a atuar como diretor-presidente. Com a mudança, o fundador terá mais tempo para se dedicar à relação com investidores, teses de crescimento, produtos e tecnologias que comporão os novos planos da companhia.

Em conversa exclusiva com a equipe do Coletiva.net, Riza destacou que, entre os seus desafios, estará o de potencializar a atuação da empresa no mercado nacional de Mídia Digital. Além disso, a executiva trabalhará para estreitar relacionamento com anunciantes por meio de parcerias estratégicas e sustentáveis. “Hoje, temos boas relações com publishers e isso permite mais conexão com os anunciantes. Nosso foco é olhar para o mercado e entender quais são as ferramentas importantes que podemos oferecer”, justificou.

De acordo com Secco, a chegada da profissional fortalecerá o relacionamento da Alright no mercado de Mídia e Publicidade. A empresa atua em uma tese de crescimento acelerado com o propósito de assumir um papel de liderança entre as adTechs brasileiras. “Finalizamos um ciclo após o primeiro investimento e estamos de olho na estrutura e nas pessoas, para que estejam prontas para o novo salto”, explicou o novo diretor-presidente.

Riza também atuará pela maior automatização dos serviços oferecidos pela Alright, pois, segundo Secco, cerca de 65% da receita atual vem das vendas automatizadas. “É uma transformação grande, mas não abandonaremos os anunciantes que ainda trabalham por modelos mais tradicionais”, garantiu. Em complemento, Riza destacou a entrega de soluções completas pela companhia. “Queremos ter essa percepção de uma empresa ágil e facilitadora, que traz o que há de mais inovador no mercado”, afirmou.

Riza Soares

Formada em Comunicação Social com especialização em Publicidade, Riza Soares cursou MBA Empresarial da Fundação Dom Cabral e Pós Graduação em Gestão do Terceiro Setor da FIA. Possui formação no IESE Business School, Universidade de Bolonha e Universitas Telefónica, em Barcelona. Atua no segmento de Mídia Digital desde 1995, quando ingressou como executiva e intraempreendedora no ramo, com passagens por veículos como Estado de Minas, Terra Networks e Smartclip. Em 2020, fundou a Auditoria, uma agência de Marketing focada na produção e promoção de podcasts, onde aprofundou conhecimentos de publicidade em áudio.

Por | Coletiva.net