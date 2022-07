Rizek critica Atlético após classificação: ‘Futebol nota 4’

O apresentador André Rizek, do SporTV, não gostou do desempenho do Atlético na vitória por 1 a 0 sobre o Emelec, nesta terça-feira (5), no Mineirão. Com o resultado, o time alvinegro avançou às quartas de final da Copa Libertadores.

No Twitter, o jornalista criticou: “Classificou, era obrigação. Mas o Atlético foi muito mal. Sem jogadas ofensivas, foi só ‘bola no Hulk‘, chutão e cruzamento para o nada. O Emelec, super organizado, caiu graças a um pênalti para lá de bobo. Não é possível o Galo achar que isso daí está bom. Futebol nota 4 hoje”, disse.

Em resposta a uma pessoa que comentou a análise, Rizek prosseguiu dizendo que o torcedor do Atlético deve ficar ‘muito’ preocupado. “Fosse um time melhorzinho do outro lado e a Libertadores teria acabado hoje”, avaliou.

Em jogo duro, o Atlético contou com um gol de pênalti de Hulk, no segundo tempo, para vencer por 1 a 0 e conseguir a classificação.

A equipe alvinegra agora espera Palmeiras ou Cerro Porteño-PAR nas quartas de final. No jogo de ida, o time alviverde venceu por 3 a 0, no Paraguai. A volta será nesta quarta-feira, a partir das 19h15, no Allianz Parque.