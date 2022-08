RJ: Agentes da PF encontram 30 tabletes de pasta base de cocaina

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, no estado do Rio, uma carga com 30 tabletes de pasta base de cocaína. Dois homens estavam em um veículo de passeio e foram detidos. A droga seria entregue no Complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio.

O veículo trafegava em alta velocidade pelo acostamento, o que chamou a atenção dos policiais. Ao fiscalizar o carro, os agentes encontraram na parte de trás um fundo falso onde estavam escondidos os 30 tabletes de pasta base de cocaína.

O motorista e passageiro afirmaram que levariam a droga para o Complexo da Maré e que a encomenda vinha da capital paulista.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, onde os dois foram autuados e serão enviados a um presídio do estado. Os nomes dos detidos não foram divulgados.

