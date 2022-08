RJ: corpo encontrado em rio é de um dos quatro amigos sequestrados

Rio de Janeiro – O corpo encontrado no Rio Capenga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na noite dessa segunda-feira (22/8), é de um dos quatro amigos desaparecidos após pegar um carro de aplicativo no dia 12 de agosto. Segundo a família, a vítima é Matheus Costa da Silva, de 21 anos.

Segundo O Globo, o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) durante as buscas pelos quatro amigos.

O Instituto Médico Legal (IML) chamou as famílias dos desaparecidos para fazer o reconhecimento do corpo. Matheus foi reconhecido pela mãe e a irmã através da foto de uma tatuagem. A identidade do jovem ainda não foi reconhecida oficialmente pela Polícia Civil.

Adriel Andrade Bastos, de 24 anos, Matheus Costa da Silva, 21, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 28, além do motorista do veículo (cujo nome não foi revelado), foram sequestrados minutos após pegarem o carro de aplicativo que ia para o shopping de Nova Iguaçu.

Segundo a namorada de Adriel, que estava junto ao grupo mas foi liberada pelos criminosos, quatro homens fortemente armados com fuzis, divididos em dois carros, renderam os rapazes, amarraram as mãos, e fugiram em seguida.

O motorista de aplicativo foi liberado logo após o sequestro e prestou depoimento na DHBF na última segunda (15/8).

De acordo com os peritos do IML de Nova Iguaçu, eles vão tentar colher as digitais do corpo encontrado para comparar com os registros de Matheus nos bancos de dados da Polícia Civil.

Se através da digital não for possível obter um resultado, eles farão uma análise da arcada dentária. Em último caso, um exame de DNA será realizado com ajuda da família, que deverá ceder material genético.

Na manhã desta terça-feira, famílias das vítimas desaparecidas foram até o IML de Nova Iguaçu em busca de informações sobre o caso.

Os trabalhos de busca pela DHBF também já recomeçaram no rio onde o corpo foi encontrado. De acordo com os agentes, o local onde o corpo foi encontrado seria um ponto de desova de cadáveres de grupos paramilitares que atuam na Baixada.

