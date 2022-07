RJ: decretada prisão preventiva de anestesista denunciado por estupro

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do médico anestesista Giovani Quintella Bezerra, denunciado por estuprar uma mulher durante o parto no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu no último domingo. O processo tramita em segredo de Justiça para preservar a identificação da vítima.

Em audiência de custódia, realizada nesta terça-feira, a juíza Rachel Assad indeferiu a liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Na decisão, a juíza chamou a atenção para a gravidade do ato praticado pelo acusado, que não teria se importado com a presença de outros profissionais na sala de cirurgia. Lembrou que a vítima se encontrava vulnerável sob o controle do anestesista que ministrava sedativos em doses que assegurassem a incapacidade de resistência ao ato.

A magistrada destacou ainda a crueldade da ação, afirmando que o médico, valendo-se de sua profissão, teria violado todos os direitos que a paciente tinha sobre si mesma e que o dia do nascimento de seu filho será marcado pelo trauma decorrente da brutal conduta.

O crime foi filmado por um celular posicionado em um armário por mulheres da equipe de enfermagem que já desconfiavam dos procedimentos do anestesista.

De acordo com a Seap, Secretaria de Administração Penitenciária, o médico será encaminhados para o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

A Polícia Civil segue investigando o caso e ouvindo depoimentos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do médico.

