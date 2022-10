RJ: Vacina e controle da pandemia ampliam contratações de temporários

Os empresários do comércio fluminense pretendem contratar cerca de 21 mil trabalhadores temporários para as festas de fim de ano ou para a alta temporada. Segundo pesquisa da Fecomércio, mais de 60% disseram que pretendem efetivar essa mão de obra passado esse período. O estudo foi feito com 912 estabelecimentos e mostrou também que o salário de cada temporário deve ficar um pouco acima de R$ 1.400. O diretor do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, João Gomes, fala que entre os fatores que influenciaram no número de contratações neste ano estão a vacinação e o controle da pandemia.

Apesar de o número de contratados superar o de lojas, a sondagem revelou que mais de 60% dos entrevistados não pretendem contar com funcionários temporários para novembro, dezembro e a alta temporada. O principal motivo alegado foi o de que o número atual de funcionários já é o suficiente para atender a demanda.

