RJ: Zona Norte teve maior número de tiroteios em agosto

A Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro concentrou, em agosto, o maior número de tiroteios na capital fluminense. A região enfrentou 131 trocas de tiros e disparos de arma de fogo no mês, segundo dados divulgados pela Plataforma Fogo Cruzado.

Ao todo, o instituto, que usa tecnologia para produzir e divulgar dados sobre violência armada, apontou 338 tiroteios e disparos de arma de fogo na região metropolitana, número de registros igual ao mapeado em 2021. Desses, 122 ocorreram em operações policiais. Em agosto do ano passado, foram 93 tiroteios em ações policiais.

Ainda de acordo com o relatório, o oitavo mês de 2022 teve ao menos 196 pessoas baleadas, sendo que 81 morreram e 115 ficaram feridas. O número de mortos teve queda de 10% e o de feridos um aumento de 40% ,em comparação aos números de agosto de 2021. Aquele mês concentrou 178 baleados, sendo 90 deles mortos e 82 feridos.

Para Maria Isabel Couto, diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, a falta de planejamento na segurança pública faz com que episódios violentos se repitam ano após ano.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que todas as unidades operacionais da Corporação planejam suas ações com base em informações estatísticas do Instituto de Segurança Pública. E, além de nortear o planejamento das ações, os números do ISP servem de base do Sistema Integrado de Metas, com objetivo de reduzir continuamente os indicadores criminais que mais causam impacto na sociedade.

*Com supervisão de Vitória Elizabeth

Vitória Elizabeth / Beatriz Arcoverde Lucas Coelho* – estagiário da Rádio Nacional