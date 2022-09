Roberta Campos mira sucesso internacional após reinvenção na carreira

Roberta Campos voltou com tudo após a pandemia e lançou o disco O Amor Liberta após seis anos de hiato. A autora do hit De Janeiro a Janeiro, que conta com a participação de Nando Reis, aproveitou a turnê do novo álbum para fazer um show em Brasília. Em entrevista ao Metrópoles, a cantora contou que se reinventou na pandemia, conquistou parcerias e revelou a intenção de seguir uma carreira internacional

Agora com planos de espalhar a sua música para a América Latina, Estados Unidos e Europa, a artista teve a sua primeira experiência internacional em 2019, na África.”Fui fazer uma apresentação em Cabo Verde num festival de JAZZ chamado Kriol Jazz. Seguido desse show, me apresentei em Portugal, em Porto, Lisboa e Coimbra”.

Pandemia Com a alta do novo coronavírus e o lockdown em muitas cidades, os shows foram cancelados. Roberta Campos também foi atingida por este efeito e ficou um tempo sem subir aos palcos. Entretanto, a cantora não ficou parada e utilizou esse período para crescer. “Me reinventei. Aprendi a falar em espanhol, a compor na língua, hoje tenho mais de 20 canções prontas no idioma”.

Mas não foi só em outro idioma que Roberta investiu. “Também fiz quase 200 músicas em português, dei muita entrevista escrita, pelo skype, gravada, por telefone, fiz muitas lives. Fiz mais de 65 contatos para fazer música em parceria, para gravar músicas juntos. Gravei um EP e um CD e inúmeros singles e tenho vários projetos para dar continuidade ao que iniciei nesse período”.

“O palco é minha casa! Esse retorno me traz uma felicidade sem tamanho. Estou radiante, cheia de energia para encontrar meu público e dividir tudo que tenho guardado aqui pra dar! Estou cheia de novidades por aqui e, que bom, com uma agenda cheia para matar toda saudade que senti nesse período em que forçosamente tivemos que ficar afastados dos eventos presenciais”, completou.

Show em Brasília e futuro Em agosto, Roberta Campos veio à Brasília para cantar no Clube do Choro. “Eu amo me apresentar em Brasília! O público sempre me acolhe muito bem e as pessoas interagem muito com meu show. Cantam as músicas, são muito calorosas e isso faz toda diferença”, explicou.

E foi com uma vinda a Brasília, em meados de 2013, que a cantora elaborou uma música. “Foi tão intenso e incrível, que fiz uma música. Se chama Porta Retrato e está no meu disco Todo Caminho É Sorte”, contou.

Para 2022, Roberta Campos revela que a pedida é continuar com os shows e adiantou um novo projeto. “Estou com uma agenda muito cheia, vou passar por lugares que ainda não havia passado. Tenho certeza que até o ano terminar, terei mais novidades quanto aos shows! Acabei de gravar um single que lanço ainda este ano, e posso adiantar que está muito bonito”, finalizou.

Ancestralidade Cantora e compositora, Roberta começou a tocar violão com apenas 5 anos de idade. “Depois desse acontecimento, tudo que eu queria fazer era tocar violão e cantar. Aos 11 anos de idade, eu comecei a aprender o instrumento e fui só ampliando minhas vontades e caminhos que me levassem a viver da música e para música. Com 13 anos de idade eu comecei a compor”, explicou.

A artista revelou que a musicalidade veio de seus ancestrais. “Minha Vó Rosaria me contava que todos os seus irmãos gostavam de música e que tocavam algum instrumento musical. Meu bisavô era da congada, um movimento vindo do Congo e da Angola. Eles são extremamente musicais, tocam violão, viola, pandeiro, reco-reco, tarol, sanfona”, contou.

Apesar de desenvolver suas habilidades muito cedo, foi apenas aos 21, em 1998, que a cantora largou o trabalho como vendedora de material de construção para montar uma banda. “Passei a tocar em bares, casas de show, festas de faculdades, festas particulares. Mas, paralelo a isso, eu ainda tinha que fazer outros ‘bicos’: dava aulas de violão, digitava trabalhos escolares, fui técnica de urna eletrônica, enfim, fazia todo trabalho que aparecia para que eu pudesse complementar o meu sustento e me dedicar à música”, explicou.

Em 2004, a Roberta se mudou para São Paulo e três anos depois já tinha acumulado cerca de 200 composições. Entretanto, com tanta música para mostrar, mas sem recursos, a artista gravou um disco em sua casa e contou com a certa ajuda de uma cantora chamada Duda Monteiro.

“Ela havia acabado de gravar duas músicas minhas. Com a tiragem do disco dela, eu consegui receber um dinheiro que me possibilitou comprar um equipamento básico para montar meu home studio”. E foi assim que surgiu o seu primeiro álbum independente Para Aquelas Perguntas Tortas, em 2008.

Este primeiro disco rendeu o trabalho em uma gravadora e, assim, uma série de discos, inclusive o Amor Liberta, o mais recente, e seu primeiro DVD Todo Caminho É Sorte – Ao Vivo.

Ao lado de Nando Reis, em Janeiro a Janeiro, que a cantora estourou. “Foi muito importante para mim, naquele momento, ter a voz do Nando no meu trabalho. Eu estava chegando ao conhecimento do grande público, era meu primeiro álbum de estúdio. Ele não me conhecia e foi muito generoso em aceitar o meu convite”, lembrou.

Além disso, Roberta também conta com uma música em espanhol, Garibaldi, que tem a participação de Diego Ojeda. Entretanto, para isso, a cantora fez aulas de espanhol. “Quando me senti segura para falar com as pessoas, comecei a entrar em contato com elas. Apresentava meu trabalho e fazia o convite para compormos juntos! Tenho hoje parceiros da Guatemala, Chile, México, Espanha, Argentina, Peru, Uruguai, República Dominicana, e numa dessas eu conheci o Diego, que é espanhol e vive no México”, contou.

Já com relevância no mercado, Roberta Campos começou a ver a sua música tocando em novelas. E a cantora revela: sempre imaginou essa cena. “Chegava a sentir a emoção que invadiria meu peito. Acredito que todo compositor deseja viver esse momento. É maravilhoso! Além da exposição que dá para o seu trabalho, você tem uma sensação de objetivo cumprido, de êxito mesmo”, explicitou.

“Essa exposição faz com que tudo progrida mais: a música toca muito nas rádios, você concede mais entrevistas, faz mais shows e tem um crescimento significativo nas plataformas digitais. Além disso, ganha a afeição do público, já que a novela ainda é um dos artigos culturais mais populares e queridos do Brasil”, contou Roberta.

Novo disco Lançado em julho de 2021, O Amor Liberta tem tido uma resposta muito positiva. “Agora em 2022, lancei como single do disco também, minha composição com Humberto Gessinger, que também canta comigo, a Começa Tudo Outra Vez, que está desde o dia 18 de março no top 3 das músicas mais tocadas nas rádios. Além de sempre receber mensagens muito calorosas sobre o disco nas redes sociais, as pessoas têm cantado todas as músicas no meu show”, comemorou.

Com o disco, Roberta Campos pretende concorrer, novamente, ao Grammy Latino e “finalmente ganhar a estatueta”. A primeira vez da cantora no prêmio foi em 2016, quando foi superada por Elza Soares. “A atmosfera do disco é muito o reflexo do meu momento! Ele traz uma mensagem de amor próprio, resiliência, coragem e amor. Cresci muito nesse tempo. Como pessoa, como cantora e como compositora! Tudo reflete na música e é mágico sentir e viver esse crescimento em tudo que fazemos.

Sobre o álbum O Amor Liberta, Roberta Campos definiu a vivência com “magnífica”. “Sempre digo que o disco nasce no momento certo. As coisas vão acontecendo naturalmente! Durante esse período eu compus muito e como disse, tive um crescimento enorme em minha vida que refletiu em tudo. Eu amo criar, e entrar no estúdio para dar vida a essas canções é espetacular.

“Você desenha as canções e começa a colorir! Junto desse processo, você já começa imaginar o show, as pessoas cantando junto, qual sensação você imagina que vai causar nelas. Essa troca é linda”, relatou.

