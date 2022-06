Roberto comenta vaias da torcida do Vitória após derrota em casa; confira

Atacante do Vitória, Roberto foi a público comentar as vaias da torcida rubro-negra após a derrota por 2×1 contra o Volta Redonda neste domingo (5), pela 9ª rodada da Série C.

A torcida do Vitória compareceu em peso: foram mais de 28 mil torcedores presentes no Barradão, maior público do rubro-negro desde 2018, na final do Campeonato Baiano.

Apesar da festa nas arquibancadas, o Vitória decepcionou e perdeu por 2×1 com gols de Igor Bolt e Lelê. Rafinha descontou para o Leão e poderia até ter empatado, mas desperdiçou um pênalti chutando no travessão. Confira o lance no vídeo abaixo

A derrota gerou insatisfação da torcida, que vaiou o elenco após o apito final. Os jogadores foram em direção ao público para agradecer o comparecimento, mas nem isso amenizou os ânimos das arquibancadas.

Para Roberto, atacante do Vitória, as vaias foram justas porque o time quebrou a expectativa de entrar no G8 com uma vitória e ainda voltou a se aproximar da zona de rebaixamento.

“É uma reação natural. O torcedor vem para nos prestigiar, torcer, a gente lutou o tempo todo e quando não acontece o resultado tem essa insatisfação deles e com razão. A gente sabia da importância desse jogo dentro de casa hoje, era um concorrente direto nosso e infelizmente não conseguimos [ganhar]. Eles acabaram distanciando”, disse em entrevista à TV Bahia.

O camisa 9 ponderou que não é hora de baixar a cabeça e afirmou que o time precisa buscar uma vitória fora de casa contra o Atlético Cearense no próximo sábado (11), em Fortaleza, para assim ganhar moral com a torcida – hoje magoada.