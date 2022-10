Roberto Jefferson já está em Bangu 8, no Rio de Janeiro

O ex-deputado federal Roberto Jefferson já está no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na capital do Rio de Janeiro.

Ele chegou na noite desta segunda-feira (24), após a sua prisão em flagrante ser confirmada em audiência de custódia. O procedimento foi conduzido via videoconferência pelo desembargador Airton Vieira, juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Jefferson foi preso em flagrante no domingo e indiciado pela Polícia Federal (PF) por quatro tentativas de homicídio contra agentes que foram à sua residência, no município fluminense de Comendador Levy Gasparian, cumprir um mandado.

O ex-deputado fez diversos disparos de fuzil na direção dos policiais e lançou granadas que feriram dois deles. O delegado Marcelo Villela e a agente Karina de Oliveira precisaram de atendimento médico, mas passam bem.

Jefferson cumpria prisão domiciliar determinada dentro do inquérito das milícias digitais, que investiga atos antidemocráticos. No entanto, após descumprir diversas exigências atreladas ao benefício, como a proibição de dar entrevistas, receber visitas e fazer publicações nas redes sociais, o relator do caso, o ministro Alexandre de Morares, determinou o seu retorno ao regime fechado. Era esse mandado que os policiais tentavam cumprir quando foram atacados.

Segurança Sua prisão em flagrante foi confirmada em audiência de custódia Rio de Janeiro Rádio Nacional/ Sumaia Villela Tâmara Freire – repórter da Rádio Nacional Roberto Jefferson atos antidemocráticos 88:00