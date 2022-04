Roberto Mendes apresenta novos lançamentos em show em Salvador

Roberto Mendes volta a se apresentar em Salvador com os mais novos lançamentos da carreira nesta semana. Ele vai apresentar “Na base do cabula” e “Catetê” no show que acontece no próximo sábado (30), na Casa 478 Multicultural, na Pituba.

Mendes também trará clássicos da carreira, e dedica-se a dois gêneros musicais tradicionais da sua região: o xaréu e a chula. “Quem vem lá sou eu” é um verso conhecido no samba chula e também uma representação da metafísica do Recôncavo Baiano: A capacidade de olhar para si desde fora, de se reconhecer e reinventar.

Serviço

Show: Roberto Mendes

Quando: 30/04, às 20h

Onde: A Casa 478 Multicultural

Rua das Hortênsias, 478, Pituba

Reservas: 99242-1634