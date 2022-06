Roberto Mendes e José Carlos Capinam se reúnem em show no Sesi Rio Vermelho

(Divulgação)

Roberto Mendes e Capinam compõem juntos desde o começo dos anos 2000

Os cantores e compositores baianos Roberto Mendes e José Carlos Capinan estão ensaiando um espetáculo que será apresentado no Teatro Sesi Rio Vermelho, nos dias 10 e 17 de julho, às 20h. O show que terá direção artística de Arthur Dazzani, também produtor do encontro musical, vai se chamar Flor da Memória, título de uma das muitas canções compostas pela dupla nas últimas duas décadas.

O arquiteto Marcos Lima e a empresária Larissa Bicalho na Artefacto

Bodas de prata

A empresária Larissa Bicalho celebrou, na última quinta-feira (9), os 25 anos da Artefacto na Bahia. A loja do Jardim Brasil, na Barra, ganhou nova decoração e uma exposição com curadoria do arquiteto Renato Telles, com imagens de 25 peças do mobiliário icônico da marca. Além do novo showroom apresentado aos convidados, Larissa também homenageou 25 arquitetos parceiros da marca na Bahia. E a celebração, segundo a empresária não acabam por ai. “Ainda este ano faremos o lançamento de um livro, uma exposição de arte e encontros com profissionais da área para falar de tendências na decoração. Teremos um ano intenso de celebrações”, promete.

Diego Lisboa é um dos sócios da produtora Cavalo do Cão

Los hermanos

O filme Alan, dos irmãos baianos irmãos Lisboa (Diego e Daniel) será exibido na mostra competitiva de cinema Inedit Brasil, em São Paulo, em quatro sessões, neste mês de junho. O projeto, realizado pelas produtoras Cavalo do Cão e Giro Planejamento Cultural, poderá se visto no dia 17, no SPCINE Roberto Santos; no dia 19, no Cine Sesc; dia 21 no CCSP – Sala Lima Barreto; e na Cinemateca Brasileira, no domingo, 6/06.

Business

O Consulado da República Argentina em Salvador em conjunto com a Agencia Argentina de Investimentos e Comércio Internacional e a Câmara Empresarial de Comércio Argentina Bahia, está organizando uma Rodada de Negócios Argentina-Bahia de Alimentos e Bebidas, que acontecerá durante a SuperBahia, evento promovido pela ABASE – Associação Bahiana de Supermercados -que acontece entre dias 12 e 14 de julho, no Centro de Convenções. Treze exportadoras argentinas de diferentes segmentos participarão da rodada. Para participar, o consulado informa que é preciso se inscrever previamente.

Tempos sombrios

A editora Noir, do escritor e editor baiano, Gonçalo Júnior, vai lançar, nesta quarta-feira (15), às 10h, no Campus da UFBA, em São Lázaro, o livro Ernst Cassirer e o Nazismo e Outros Textos Sobre a Proximidade do Mal, de autoria de Joao Carlos Salles. A obra parte de uma analogia com início do nazismo na Alemanha na década de 1920, e fala dos tempos sombrios que vivemos hoje, de intolerância, preconceito, racismo, homofobia e violência.

Com look trabalhado no crochê Paula Rezende entra no clima de São João

Arraial na capital

A produtora Pau Viola, comandada por Paula Rezende, vai montar um arraial no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), de 17 a 19 deste mês. A proposta, segundo ela, é recriar no pátio do espaço, o clima tradicional das festas do interior, no ritmo do forró pé de serra. Dentre os artistas a se apresentar estão Del Feliz e Virgílio. Para completar o cenário interiorano das festas juninas, a produção vai montar barraquinhas de comidas típicas, coreto, decorados com balões e bandeirolas. A entrada é franca.

Poeta Luis Garcia Montero dirige todos os institutos Cervantes ao redor do mundo

Letras espanholas

O Instituto Cervantes de Salvador reinaugura, no próximo dia 21 de junho, a biblioteca da instituição – criada pelo Governo da Espanha, com mais de sete mil obras em língua espanhola, e um acervo digital com 14 mil itens. A Biblioteca José García Nieto terá acesso livre e gratuito ao público. O diretor dos Institutos Cervantes no mundo, o poeta espanhol Luis García Montero, virá para comandar a cerimônia de inauguração.

Beneficente

Por falar em música, o Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, será palco de um show especial da cantora Sandra Sá, no próximo dia 8 de julho, às 20h30. O evento, pilotado pela Licia Fabio Produções, faz parte do projeto Noites Culturais, que já acontece no cerimonial desde 2013 e tem parte da venda de ingressos revertida para os projetos sociais da Santa Casa da Bahia. O encerramento da noite ficará por conta da banda Autorais, formada pelos cantores Jorge Zarath, Tenison Delrey e Tonho Matéria.

Jussara Mathias e Bruno Sousa encenam texto de Elísio Lopes Jr. no Rio

Baianada

Três baianos estão em cena no Rio de Janeiro. Os atores Bruno de Sousa e Jussara Mathias estão no elenco do espetáculo Liberté!, escrito pelo conterrâneo Elísio Lopes Jr, que cumpre curtíssima temporada esta semana no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. A peça, que tem direção de Shirlene Paixão e Fernando Philbert, deve aportar nos palcos baianos em breve, segundo contou à coluna, o ator. O espetáculo apresenta o embate entre uma escravizada que recusa a própria alforria, e um funcionário público munido de seus conceitos, leis e verdades brancas.

Pra chamar de seu

A cantora Ivete Sangalo anunciou no programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, na manhã de ontem (13), que ganhará um programa nas tardes de domingo da Globo. Ainda segundo a baiana, a atração estreia no mês de julho e terá brincadeiras, humor, música e convidados especiais. “A partir de julho vou estar novamente nas tardes de domingo juntinho com vocês num programa só meu, olhem que sonho! Um mix de coisas boas pra gente aprontar e se divertir. Estou muito feliz com esta novidade, é um sonho antigo que sempre quis realizar. Quero todo mundo preparado”, anunciou.