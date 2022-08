Roberto Moreno será comissário no GP São Paulo de Fórmula 1

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) anunciou que o piloto Roberto Pupo Moreno será, pelo segundo ano consecutivo, um dos comissários no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. O evento será realizado no dia 13 em novembro, em Interlagos, e pode ser decisivo para a definição do campeão da temporada.

Cada prova da Fórmula 1 conta com cinco membros como comissários. São três indicados pela FIA, um representante dos pilotos e um membro escolhido pela entidade local e organizadora da corrida.

“Na minha primeira vez como comissário, no ano passado, me senti como na minha primeira vez correndo nas 500 milhas de Indianápolis, ou seja, muitas situações para me adaptar em curto período de tempo, mas minha experiência de 42 anos de automobilismo internacional e a ajuda dos comissários mais experientes contribuíram para que eu pudesse acelerar ‘essa barata’ rapidamente”, brincou Moreno.

Experiência de Roberto Moreno como comissário

Quando estava na Fórmula 1, Moreno questionava decisões de comissários sem vivência de pilotagem. “Hoje fico feliz em saber que a FIA e a CBA se preocupam cada dia mais em usar a experiência de pilotos nas decisões esportivas e sou agradecido de poder contribuir um pouco com este esporte maravilhoso, que tenho a honra de fazer parte há tanto tempo”, comentou.

Para o presidente Giovanni Guerra, “a CBA está muitíssimo bem representada pelo Roberto Moreno no nosso GP, pois sua experiência e conhecimento são imensurável”.