Rock in Rio 2022: confira o passo a passo de como baixar o ingresso digital

Está chegando! O ingresso digital do Rock in Rio 2022 foi liberado nesta quarta-feira (27) para quem vai curtir a Cidade do Rock em setembro. O processo desse ano será totalmente digital e diferente das outras edições, quando as pulseiras chegavam via e-mail.

De acordo com informações do festival musical, o download do ingresso é obrigatório e deve ser feito somente pelo celular, no site Ingresso.com.

Os ingressos ficarão armazenados em carteiras digitais, em aparelhos Android e iPhone. No dia de cada show, para entrar no festival é só abrir a carteira digital.

Se o seu smartphone for compatível com a tecnologia NFC, aproxime-o da catraca do local e já entre na Cidade do Rock. Também será disponibilizado um QR Code para aproximar a câmera do celular. Vale destacar que o Rock in Rio 2022 começa no dia 2 de setembro e termina no dia 11.

Rock in Rio 2022: saiba como baixar o ingresso digital

Como baixar o ingresso digital?

Acesse a conta no Ingresso.com.

Entre em “ Rock in Rio”

Faça preenchimento do registro nominal.

Clique em ‘ Salvar no Smartphone’ .

. Preencha alguns campos obrigatórios

Em seguida, clique no botão para ‘Salvar’ em sua Carteira Digital no Android ou no iPhone, e seu ingresso estará habilitado

Como transferir um ingresso?

Essa opção é válida para quem comprou ingressos em uma mesma conta ou CPF.

Acesse Ingresso.com. Entre na sua conta e selecione a aba Rock In Rio, onde você irá visualizar seus pedidos.

Escolha o ingresso e clique no botão ‘Transferir’. Insira e confirme o e-mail de quem vai receber o ingresso.

Para garantir a segurança da operação, um código será gerado. Envie este código para o destinatário do ingresso. Ele vai precisar informá-lo para completar o recebimento.

Assim que o destinatário aceitar a transferência, ela será concluída.

Como receber um ingresso?

Acesse Ingresso.com. Entre na sua conta, ou crie uma nova, utilizando o mesmo e-mail informado pelo comprador no momento de transferência;

Clique na aba Rock in Rio. Você verá o ingresso enviado e poderá Aceitar ou Recusar;

Insira o código informado pelo comprador para concluir o recebimento;

