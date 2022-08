Rock In Rio anuncia venda extraordinária de ingressos nesta terça

A organização do Rock In Rio 2022 anunciou uma venda extraordinária de ingressos para o festival. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 9, e os passes para o festival serão vendidos a partir das 19h. O valor é o mesmo das vendas gerais realizadas em abril deste ano. Segundo a organização do festival, alguns dos ingressos comprados em abril não tiveram a venda finalizada e, por isso, estão disponíveis para o público. A venda acontecerá pelo site oficial do evento. Para acessar, clique aqui. Essa será a última venda de ingressos para o festival, que acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Dentre as atrações já confirmadas, estão artistas como Justin Bieber, Post Malone, Dua Lipa e Demi Lovato e bandas como Coldplay, Green Day, Guns N’ Roses, Iron Maiden. Para os espectadores que já compraram os ingressos, o passe já está disponível para o download na plataforma da Ingresso.com, parceira do evento.

Venda extraordinária hoje, às 19h, no link: https://t.co/HoTrzZLAtd

Esse é o tweet! #RockinRio2022 #EuVou pic.twitter.com/UwNunJY60M — Rock in Rio (@rockinrio) August 9, 2022