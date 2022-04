Rock in Rio confirma cancelamento do show da banda Megadeth

A organização do Rock in Rio confirmou nesta terça-feira, 12, que o show da banda Megadeth foi cancelado. Ainda não há uma nova atração para substituir o grupo. Veja comunicado na íntegra: “A organização do Rock in Rio confirma o cancelamento do show da banda MEGADETH e informa que já está trabalhando para a divulgação do nome que substituirá a atração, que por motivos alheios à vontade do festival não poderá vir ao Brasil. MEGADETH estava confirmada para 2 de setembro, primeiro dia de festival. Na mesma data, IRON MAIDEN, Dream Theater e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira estão no line-up do Palco Mundo”.

*Nota em atualização. Em breve, novas informações.