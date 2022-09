Rock in Rio: Iron Maiden e homenagem para Elza Soares marcam 1º dia

O Rock In Rio começou nessa sexta-feira (2/9) e não deixou a desejar. No primeiro dia de festival, dedicado ao metal, um dos estilos mais amados pelos fãs de rock, a banda Iron Maiden foi o grande destaque. Presentes no evento desde 1985, os artistas contaram com problemas técnicos no som no começo do show, mas conseguiram contornar a situação e fizeram o público vibrar com a apresentação.

O Living Colour e Steve Vai, bem como a banda Bullet For My Valentine também empolgaram o público com o metal no Palco Sunset. Outro headliner do dia, e a banda Gojira teve boa receptividade dos presentes. A banda Dream Theater, por sua vez, estreou em grande estilo. Subindo ao palco logo após os veteranos do Maiden, encerrou a primeira noite de festival com um bom show.

No meio da plateia, Post Malone acompanhou as apresentações vestindo uma camisa do Brasil e se tornou destaque nas redes sociais do Rock in Rio. Confira:

Brasil no palco A banda Sepultura, renomado grupo de heavy metal brasileiro, apresentou-se no Palco Mundo ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira. A mistura do rock pesado com o som erudito foi uma dos pontos altos da apresentação, com a interpretação da nona Sinfonia de Beethoven.

Um momento marcante aconteceu logo nas primeiras apresentações. A banda mineira Black Pantera dividiu o Palco Sunset com a banda Devotos e, juntos, os estreantes fizeram um tributo para Elza Soares ao interpretar a música A Carne. O show também foi marcado por protestos políticos no palco.

João Gordo e os Ratos de Porão também merecem destaque pela estreia no festival após 41 anos de carreira. Outras bandas que se apresentaram foram Crypta, Surra, Revengin, Affront, Gangrena Gasosa e Matanza Ritual.

