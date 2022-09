Rock in Rio oferece hospedagem supersecreta para artistas selecionados

A coluna LeoDias descobriu que alguns cantores e cantoras da edição deste ano do Rock In Rio não irão se hospedar em hotéis. A ideia, idealizada pela direção do festival, é a de dar maior conforto e intimidade às maiores performances do evento.

Diferentemente das últimas edições, no ano de 2022, os artistas de “nível AA”, como Justin Bieber, ficarão hospedados em casas de condomínios de luxo, bem afastadas das regiões de maior movimento da cidade para não atrair nenhum fã para o endereço.

Os famosos que receberem este “tratamento”, também terão a sua disposição um quarto de hotel caso queiram utilizar a locação. Segundo fontes da coluna, o canadense Justin e a banda Iron Maiden seriam uma das atrações que irão usufruir desta estadia especial. Nomes mais aguardados do festival Post Malone

Três anos após fazer um apoteótico show no Lollapalooza, Post Malone está de volta às terras tupiniquins para mostrar seu novo álbum Twelve Carat Toothache. Um dos momentos mais marcantes da última passagem do rapper no Brasil foi quando convidou o funkeiro Kevin O Chris para dividir o palco, será que terá um novo momento como esse? É bom ficar de olho. O rapper fechará o festival neste próximo sábado (3/9) no Palco Mundo.

Justin Bieber

Ele voltou! Depois de cinco anos, o popstar canadense está de volta ao Brasil para se apresentar no maior festival de música do país. Mais maduro, o cantor vem ao festival para apresentar um sólido trabalho construído ao longo dos anos, sem deixar de apresentar novidades ao público brasileiro como a faixa Peaches, sucesso no TikTok. Fechando o festival no próximo domingo (4/9) no Palco Mundo, a coluna descobriu que Bieber montou um line up especial para o público brasileiro.

Coldplay Depois de 11 anos, uma das bandas mais pedidas pelos fãs do festival, está de volta ao Rock In Rio. Sem sombra de dúvidas, dentro todas as bandas e artistas que irão retornar à Cidade do Rock, o Coldplay é uma das que mais mudou. Mais pop do que nunca, a banda inglesa promete um espetáculo de cores regado a muita música como é de praxe. A banda irá fechar o Palco Mundo no sábado da próxima semana (10/9).

Dua Lipa

Por último, mas não menos importante, é preciso falar de um dos maiores expoentes do Pop na atualidade. Dua Lipa terá a responsabilidade de fechar o festival no último dia de apresentações. Consolidada no meio do pop, a cantora promete um show recheado de hits como One Kiss, Levitating e Cold Heart. E como não esquecer da música Don’t Start Now, popularizada no Brasil graças as dancinhas de Manu Gavassi no BBB20, será que terá participação especial? A coluna vai ficar atenta!

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Rock in Rio oferece hospedagem supersecreta para artistas selecionados apareceu primeiro em Metrópoles.