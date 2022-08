Rock in Rio: quais foram os pedidos inusitados dos principais artistas para a edição de 2022?

Faltando praticamente um mês para o Rock in Rio 2022, o festival musical está chegando e, com ele, os pedidos inusitados dos artistas para os camarins!

Nesta quinta-feira (4), Ingrid Berger, coordenadora dos camarins do Palco Mundo e afirmando que é “também conhecida como babá de artista”, concedeu uma entrevista ao site g1.

Ela mencionou que alguns cantores fazem pedidos mais íntimos, como meia e cueca, por exemplo. Já outras solicitações foram relacionadas à alimentação: “Esse ano a gente tem muito vegano, muita gente com alergia. Um não come cebola, o outro é glúten free, outro lactose.”

Ingrid também revelou as solicitações dos artistas mais aguardados nesta edição de 2022. Confira a lista:

Post Malone “Esse ano o Post Malone pede uma mesa de beer pong. É uma coisa que eles brincam com copo de cerveja e com bolinha de ping pong”, comunicou a coordenadora dos camarins.

Dua Lipa Ingrid mencionou que a cantora fez uma solicitação mais tradicional: “Pede uma mesa de ping pong.”

Guns N’ Roses A banda pediu 12 camarins, 250 toalhas, 2 massagistas e rosas vermelhas e brancas. “Eu acho que o Guns N’ Roses é o exemplo da banda rock, né? É complexo. É muita gente, é banda, é um todo”, disse Ingrid.

Ela ainda informou que os roqueiros são veteranos em dar trabalho: “De repente entra no palco, não entra. É uma coisa um pouco complicada pra fazer a gestão. Eu nunca sei o que vai acontecer. Então eu fico sempre com um pé atrás.”

Iron Maiden De acordo com Ingrid, a banda inglesa de heavy metal é a que menos dá trabalho: “Super tranquilos, gentleman, não dão trabalho.”

