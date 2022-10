Rodada alucinante do Campeonato Argentino movimenta mundo das apostas

A rodada final do Campeonato Argentino foi alucinante e movimentou o mundo das apostas nesse domingo. O Boca Juniors sagrou-se campeão pela 35ª vez graças ao River Plate, maior rival, que venceu o Racing. A comunidade acompanhou atentamente as movimentações de odds no mercado para as partidas da rodada final em busca de boas oportunidades.

O cenário foi de enlouquecer. O Boca Juniors jogou em casa contra o Independiente e precisava apenas de uma vitória para ser campeão. Na luta pelo título estava também o Racing, maior rival do Independiente, jogando em casa contra o River Plate. A ‘Academia’ precisava vencer e torcer para o rival conseguir um empate na Bombonera.

A expectativa no cenário era dois jogos ‘tranquilos’. Afinal, quem esperava que Independiente e River Plate ajudassem os seus rivais diretamente na conquista do título? Pois bem, foi o que aconteceu.

Antes mesmo do início da rodada, vários influencers da comunidade de apostas pelo Brasil mostravam suas apostas favoráveis ao Boca Juniors. O mercado mais buscado foi o handicap asiático -1 (em caso de vitória simples do Boca, o apostador tinha o seu investimento de volta).

Quando a cotação para a vitória simples do Boca Juniors chegou na casa de 1.90, muitos investimentos foram feitos no triunfo dos xeneizes. Ao mesmo tempo, o Independiente teve pênalti e abriu o placar.

Desta feita, os investimentos foram em dupla chance a favor do Boca Juniors (vitória ou empate da equipe), com cotação na faixa de 1.70. Quem conseguiu ser rápido pegou a odd, já que os xeneizes empataram dois minutos depois.

Ao fim do primeiro tempo dos dois jogos, o cenário era favorável ao Boca, já que no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Racing e River empatavam sem gols.

No início do segundo tempo, o Boca virou o jogo, aos 5 minutos. Na outra partida, o Racing abriu o placar aos 11. Os resultados davam o título para o time de Buenos Aires.

Quando o relógio marcou 18h46 no horário de Brasília, uma loucura. O River Plate empatou o jogo com o Racing, enquanto o Independiente também chegou à igualdade com o Boca. Mais uma vez, cenário favorável ao time de Buenos Aires.

A partida na Bombonera terminou sem outras movimentações de placar. Já em Avellaneda, um fim alucinante. Aos 45 do segundo tempo, o Racing teve pênalti, mas Galvan parou no goleiro Armani, que evitou o gol e praticamente colocou a taça nas mãos do maior rival do River.

A situação ainda piorou para o Racing. Aos 50 do segundo tempo, Miguel Borja (aquele mesmo) marcou (ele já havia feito o primeiro), virou para o River Plate e garantiu o título ao Boca Juniors.