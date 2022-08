Rodolpho Riskalla fatura bronze no Mundial de Hipismo Paralímpico

O cavaleiro brasileiro Rodolpho Riskalla faturou a medalha de bronze no Mundial de Hipismo Paralímpico, em Hering (Dinamarca), na disputa técnica individual Grau IV, mesma prova em que foi prata Jogos de Tóquio ano passado. As holandesas Sanne Voets e Demi Haerkens levaram ouro e prata, respectivamente. Riskalla monta o cavalo Don Henrico, que compete pela última vez na Dinamarca. O brasileiro tem ainda duas provas pela frente – estilo livre e por equipe – programadas para domingo (14), último dia do Mundial.

Esta é a terceira vez que o paulistano, de 37 anos, sobe ao pódio em Mundiais. Na última edição do evento, e 2018, em Tyron (Estados Unidos), Riskalla assegurou duas medalhas de prata, também com o cavalo Don Henrico. O cavaleiro competia em provas convencionais de hipismo até 2015, quando migrou para modalidade paralímpica , após ter contraído meningite bacteriana. Riskalla compete em provas do Grau IV (cavaleiros com comprometimos leves e um ou dois membros, ou com deficiência visual moderada). Na modalidade paralímpica, quanto maior o comprometimento, menor o grau.

Outros resultados

Também competiram nesta quarta (10) os cavaleiros Sérgio Oliva (Grau I) – medalhista na Rio 2016 – e o estreante Flamarion Pereira da Silva (Grau II), que ficaram na 15ª e 14ª posições, respectivamente.