Rodrigo Garcia irá assumir cargo de governador do Estado de São Paulo

O governo do Estado de São Paulo realizou um evento nesta quinta-feira, 31, para anunciar o futuro político da chapa que comanda o território paulista. Com a renúncia ao cargo do governador João Doria (PSDB) para disputar a presidência da República, o atual vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), irá assumir o Palácio dos Bandeirantes e concorrerá à reeleição nas eleições estaduais deste ano como o candidato tucano. Em sua breve fala, Garcia destacou que os problemas enfrentados pelos paulistas “não incluem ideologia”, que muitos políticos defendem apenas “pontos de vista” e somente “falam para os seus” e saudou seu companheiro de legenda. Doria, ao assumir o microfone, ratificou que São Paulo seguirá nas “mãos experientes e competentes de Rodrigo Garcia, que a partir do próximo dia 02 será governador do Estado de São Paulo e será reeleito ao cargo”.

O evento contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo; o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; o presidente da Câmara municipal de São Paulo, Milton Leite; o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari e outros 619 prefeitos do Estado.