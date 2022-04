Rodrigo Maia se filia ao PSDB e vai comandar a legenda no Rio de Janeiro

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está filiado ao PSDB e vai para comandar a legenda no Rio de Janeiro. Ele assinou a ficha de filiação na última quinta-feira, 31, junto da irmã e do pai, o vereador César Maia, que já foi prefeito da cidade do Rio. O objetivo é que Rodrigo Maia organize a legenda para as próximas eleições. Entretanto, a expectativa é de uma verdadeira debandada do PSDB com a chegada dele ao partido. O PSDB no Rio de Janeiro perdeu força ao longo dos últimos anos e não tem uma representatividade expressiva na Câmara municipal e nem na Assembleia Legislativa do Estado.

Maia era do Democratas, mas foi expulso da legenda no ano passado depois de divergências internas. Ele é muito próximo ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) e, por isso, há quem diga que o PSDB pode se tornar uma espécie de apêndice do PSD na capital fluminense, seguindo o prefeito, que comanda a legenda no Estado. Paes já lançou o nome do candidato do PSD ao governo do Rio de Janeiro, que se trata do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Há uma espécie de acordo entre o PSD e o PDT no Rio de Janeiro para definir uma chapa eleitoral. Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, é o candidato pedetista, mas mais a frente, quem estiver melhor colocado nas pesquisas entre os dois será o cabeça da chapa. A aproximação entre as duas legendas desagradou o governador Claudio Castro (PL), que tem um amplo espectro de aliados, com mais de 80 prefeitos dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Castro trabalha pela reeleição. Além deles, estará também na disputa estadual o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

Depois de muitos anos ligado ao DEM, hoje assinei a ficha de filiação ao @PSDBoficial, partido que tem suas origens lá atrás com Franco Montoro, na democracia cristã, hoje democracia de centro, da qual o ex-prefeito Cesar Maia é vice-presidente internacional. pic.twitter.com/qpPgXUkuAJ — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 31, 2022

*Com informações do repórter Rodrigo Viga