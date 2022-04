Rodrigo Mussi está mais agitado após extubação, informa irmão

Diogo Mussi divulgou nesta segunda, 18, novas informações sobre o estado de saúde do irmão, o ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro no dia 31 de março. Segundo Diogo, o ex-participante do reality show estava agitado após ser extubado. “O Rodrigo, hoje, estava mais agitado e isso atrapalha bastante a questão neurológica dele, então ele ainda segue na UTI”, disse o irmão do segundo eliminação da edição de 2022, relatando que a agitação tornou necessário medicá-lo, já que estava com vontade de deixar o hospital.

Rodrigo ainda está com muito catarro no peito e tossindo bastante e precisará passar por uma radiografia do pulmão, mas a preocupação maior é a mente. “Ele ainda apresenta confusão, né? Mistura realidade com confusão, e isso é absolutamente normal e natural. No mais, o Rodrigo está bem, fiz uma chamada de vídeo com ele. Mandamos beijo um para o outro, ele sorri, mas percebi que ele estava mais cansado devido a medicação de hoje. Amanhã é um outro dia, mais um dia de recuperação, de mais melhora e assim a gente espera”, completou Diogo Mussi. Após o processo de extubação, Diogo já consegue falar e dar alguns passos, enquanto a recuperação prossegue.