Rodrigo Mussi fará sua 1ª aparição pública após acidente. Saiba quando

O ex-BBB Rodrigo Mussi fará sua primeira aparição após o acidente de carro que sofreu no fim de março. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ele dará uma entrevista exclusiva ao Fantástico deste domingo (29/5).

Após alguns dias sem informações, Rodrigo Mussi voltou a ter o seu estado de saúde atualizado por seu irmão, Diogo. O ex-BBB segue evoluindo bem na reabilitação e, por este motivo, o advogado deixou de publicar todos os dias nas redes sobre o gerente comercial.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (1) Rodrigo Mussi, de 36 anos, é modelo, administrador e gerente comercial em uma multinacional. Natural de São José dos Campos, em São Paulo, o jovem é promessa no reality show Big Brother Brasil

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (8) Rodrigo cresceu em um lar conturbado. Aos 8 anos, viu os pais se separarem. Depois, foi morar com a mãe, que o expulsou de casa quando ele tinha 12 anos

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (1) Sem ter para onde ir, o modelo foi morar com o pai. Ao atingir a maioridade, no entanto, viu a história se repetir ao também ser expulso da casa do progenitor

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (11) Rodrigo teve que se virar sozinho, aos 18 anos. Graças a um estágio que fazia na época, conseguiu pagar aluguel e, em seguida, ingressou na faculdade de administração

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (5) Aos 21, tornou-se o gerente mais novo do Brasil no banco em que trabalhava. Durante esse período, era muito próximo da avó paterna

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (2) Pouco antes de completar 30 anos, o pai de Rodrigo o procurou arrependido por tê-lo abandonado. Em entrevista ao Gshow, o administrador revelou que foi a última vez que se encontraram

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22 “Ele começou a se reaproximar e me chamou para sair, me pediu desculpas, o que me pegou de surpresa. Nesse dia, resolvi segui-lo de carro até em casa. Vi ele bater, saí correndo, mas morreu no meu colo”, disse Mussi

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (9) Depois da morte do pai, Rodrigo se mudou para a Austrália, onde trabalhou como pedreiro, lavador de louça, bartender e, após ser descoberto por olheiros, também fez trabalhos como modelo

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (7) Na terra dos cangurus, se apaixonou por uma brasileira e se casou. O relacionamento não deu certo e o modelo voltou para o Brasil sem nada. Aqui, participou de processo seletivo em uma indústria farmacêutica, foi aprovado e realizou o sonho de trabalhar em uma multinacional

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (3) Quando as coisas pareciam estar melhorando, o brother sofreu outra grande perda. Com Covid, a avó de Rodrigo morreu. Hoje, o modelo só tem contato com os irmãos

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (4) Apesar de sua história, o paulista afirma que é uma pessoa feliz, alegre e que gosta de uma boa festa

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (12) Após ser escolhido para integrar os participantes da casa mais vigiada do Brasil, o modelo recebeu mensagem de nada mais nada menos do que Anitta. Em um tuíte, a cantora declarou “estar apaixonada”, pediu para o paulista “não decepcionar”

Reprodução/Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (6) No entanto, o crush de Anitta em Rodrigo não durou muito. Segundo a cantora, o comportamento do rapaz deixou a desejar

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (10) Incomodando os moradores da casa, Rodrigo foi indicado pelo líder Tiago Abravanel ao segundo Paredão do BBB22. Após receber 48,45% dos votos, o gerente precisou deixar a disputa pelo prêmio milionário

Reprodução/ Instagram

****Foto-rodrigo-mussi-ex-bbb (1) No fim de março, Rodrigo sofreu um grave acidente de carro. O ex-BBB foi internado no Hospital das Clínicas de São Paulo em estado crítico, após o carro de aplicativo em que estava colidir com um caminhão

Reprodução/Instagram



****Foto-rodrigo-mussi-ex-bbb (2) Segundo a assessoria de imprensa de Mussi, o estado de saúde é considerado “delicado, porém estável”. “O influenciador Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém estável”, afirmou a equipe do rapaz, ao confirmar que ele também precisou passar por cirurgia múltipla na perna e na cabeça

Reprodução/Instagram



****Foto-rodrigo-mussi-ex-bbb (3) Agora, de acordo com Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, o ex-brother, já fora da UTI, está se recuperando do acidente e apresentou “melhora significativa”

Reprodução



“Fala, pessoal, boa tarde! Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com o Rodrigo pela falta de notícias diárias, mas fiquem tranquilos, tudo segue conforme o planejado de sua recuperação”, começou explicando Diogo.

No começo deste mês, o ex-BBB mostrou um caderno em que escreveu que ele é “um milagre” e que estará de volta em breve.

“Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se: somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta”, escreveu o ex-brother.

