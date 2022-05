Rodrigo Mussi grava primeiro vídeo após acidente: “Milagres existem”

Rodrigo Mussi passou cerca de dois meses internado após um grave acidente de carro. Já em uma avançada reabilitação, o ex-brother concedeu uma entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, e aproveitou para gravar um vídeo para seus fãs.

“Estou de volta e quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem, estou feliz, uma segunda chance e espero retribuir o mundo de uma maneira maior e muito melhor”, pontuou o Mussi, ao lado do repórter Maurício Ferraz.

Rodrigo Mussi deixou um recado para os fãs: “Milagres existem, estou feliz, é uma segunda chance…” pic.twitter.com/d9S3QvB6u2 — Central Reality (@centralreality) May 27, 2022



3 Cards_Galeria_de_Fotos (1) Rodrigo Mussi, de 36 anos, é modelo, administrador e gerente comercial em uma multinacional. Natural de São José dos Campos, em São Paulo, o jovem é promessa no reality show Big Brother Brasil

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (8) Rodrigo cresceu em um lar conturbado. Aos 8 anos, viu os pais se separarem. Depois, foi morar com a mãe, que o expulsou de casa quando ele tinha 12 anos

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (1) Sem ter para onde ir, o modelo foi morar com o pai. Ao atingir a maioridade, no entanto, viu a história se repetir ao também ser expulso da casa do progenitor

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (11) Rodrigo teve que se virar sozinho, aos 18 anos. Graças a um estágio que fazia na época, conseguiu pagar aluguel e, em seguida, ingressou na faculdade de administração

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (5) Aos 21, tornou-se o gerente mais novo do Brasil no banco em que trabalhava. Durante esse período, era muito próximo da avó paterna

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (2) Pouco antes de completar 30 anos, o pai de Rodrigo o procurou arrependido por tê-lo abandonado. Em entrevista ao Gshow, o administrador revelou que foi a última vez que se encontraram

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22 “Ele começou a se reaproximar e me chamou para sair, me pediu desculpas, o que me pegou de surpresa. Nesse dia, resolvi segui-lo de carro até em casa. Vi ele bater, saí correndo, mas morreu no meu colo”, disse Mussi

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (9) Depois da morte do pai, Rodrigo se mudou para a Austrália, onde trabalhou como pedreiro, lavador de louça, bartender e, após ser descoberto por olheiros, também fez trabalhos como modelo

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (7) Na terra dos cangurus, se apaixonou por uma brasileira e se casou. O relacionamento não deu certo e o modelo voltou para o Brasil sem nada. Aqui, participou de processo seletivo em uma indústria farmacêutica, foi aprovado e realizou o sonho de trabalhar em uma multinacional

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (3) Quando as coisas pareciam estar melhorando, o brother sofreu outra grande perda. Com Covid, a avó de Rodrigo morreu. Hoje, o modelo só tem contato com os irmãos

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (4) Apesar de sua história, o paulista afirma que é uma pessoa feliz, alegre e que gosta de uma boa festa

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (12) Após ser escolhido para integrar os participantes da casa mais vigiada do Brasil, o modelo recebeu mensagem de nada mais nada menos do que Anitta. Em um tuíte, a cantora declarou “estar apaixonada”, pediu para o paulista “não decepcionar”

Reprodução/Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (6) No entanto, o crush de Anitta em Rodrigo não durou muito. Segundo a cantora, o comportamento do rapaz deixou a desejar

Reprodução/ Instagram

Rodrigo-bbb-22-participante (10) Incomodando os moradores da casa, Rodrigo foi indicado pelo líder Tiago Abravanel ao segundo Paredão do BBB22. Após receber 48,45% dos votos, o gerente precisou deixar a disputa pelo prêmio milionário

Reprodução/ Instagram

****Foto-rodrigo-mussi-ex-bbb (1) No fim de março, Rodrigo sofreu um grave acidente de carro. O ex-BBB foi internado no Hospital das Clínicas de São Paulo em estado crítico, após o carro de aplicativo em que estava colidir com um caminhão

Reprodução/Instagram



****Foto-rodrigo-mussi-ex-bbb (2) Segundo a assessoria de imprensa de Mussi, o estado de saúde é considerado “delicado, porém estável”. “O influenciador Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém estável”, afirmou a equipe do rapaz, ao confirmar que ele também precisou passar por cirurgia múltipla na perna e na cabeça

Reprodução/Instagram



****Foto-rodrigo-mussi-ex-bbb (3) Agora, de acordo com Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, o ex-brother, já fora da UTI, está se recuperando do acidente e apresentou “melhora significativa”

Reprodução



Após alguns dias sem informações, Rodrigo Mussi voltou a ter o seu estado de saúde atualizado por seu irmão, Diogo. O ex-BBB segue evoluindo bem na reabilitação e, por este motivo, o advogado deixou de publicar todos os dias nas redes sobre o gerente comercial.

“Fala, pessoal, boa tarde! Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com o Rodrigo pela falta de notícias diárias, mas fiquem tranquilos, tudo segue conforme o planejado de sua recuperação”, explicou Diogo.

A coluna LeoDias descobriu que Rodrigo Mussi é o mais novo contratado da Brasilera Digital, agência de gerenciamento de carreiras que recentemente também adicionou Eliezer, do BBB22, ao seu casting.

A contratação do gerente comercial já estava na fase de negociações antes do acidente grave em que Rodrigo se envolveu no final de março. Agora que Mussi já está bem melhor, fora do hospital e em tratamento na Rede Lucy Montoro — centro reconhecido devido às tecnologias de fisioterapia robótica e a gameterapia —, a conversa entre as duas partes continuou e a parceria foi assinada.

