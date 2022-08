Rodrigo Mussi revela luta contra depressão após acidente: ‘Estou lutando para sair’

O ex-participante do “Big Brother Brasil 22” Rodrigo Mussi revelou que está lutando contra a depressão. Em desabafo publicado nesta sexta-feira, 12, no seu perfil no Instagram, Mussi disse ter desenvolvido a doença após o acidente que sofreu em março. “Tentei ser o mais sincero possível, coisas que as pessoas não sabiam. Foi de coração, era uma coisa que estava aqui dentro. […] O acidente foi forte, tive depressão e tô lutando pra sair. Sou um cara que não gosta de usar desculpa pra nada”, afirmou Rodrigo Mussi. Ele também afirmou que tem utilizado o esporte para superar a situação. “Lutei muito, fiz esporte, natação e tô ai. Trabalhando, curtindo. É uma nova chance pra todo mundo e pra mim”, disse. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Mussi também revelou recentemente que sua mãe foi expulsa o hospital onde ele estava internado por tirar uma foto dele em coma sem permissão. “Minha mãe tirou uma foto. Eu estava em coma e as câmeras pegaram e o segurança mandou ela deletar a foto”, afirmou.