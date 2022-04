Rodrigo Mussi tem ‘melhora significativa’, diz irmão de ex-BBB

Internado na UTI do Hospital das Clínicas desde quinta-feira, 31, quando sofreu um acidente de carro em São Paulo, o ex-BBB Rodrigo Mussi apresentou uma “melhora significativa”, informou o irmão do gerente comercial, Diogo Mussi, neste domingo, 3. Através do Instagram, o familiar deu boas notícias e disse que Rodrigo está evoluindo no processo de recuperação. “A função renal dele melhorou, ele mexeu o braço e a perna, a gente está extremamente feliz e emocionado”, afirmou o advogado nos stories. “Ele tem melhorado muito, não teve piora, pressão intracraniana controlada. Então o despertar dele vai ser mais lento, pela gravidade da lesão, então a extubação ainda não vai acontecer nos próximos dias.

Emocionando, Diogo também falou sobre a determinação de Rodrigo neste momento. “A expectativa é muito boa, queria deixar isso claro para vocês. O Rodrigo sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz. A vida dele é assim e ele é um guerreiro. Ele vai viver, ele vai levantar, ele vai sair de lá andando. Ele ama viver. Ele tem sede de viver e isso vai acontecer nos próximos dias, ele vai sair de lá andando”, concluiu Diogo. O ex-BBB sofreu um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas e passou por múltiplas cirurgias. Kaique Reis, motorista de aplicativo que conduzia o veículo com Rodrigo, disse ao “Bom Dia SP” que o passageiro estava sem o cinto de segurança e que a batida aconteceu porque, provavelmente, ele deve ter cochilado no volante.