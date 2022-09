Rodrigo Santoro entra para o elenco da série ‘Wolf Pack’ de Teen Wolf

O brasileiro Rodrigo Santoro entrou para o elenco da série “Wolf Pack”, spin-off de Teen Wolf, produzida pela Paramount +. As gravações acontecem em Atlanta, nos Estados Unidos, segundo informações da revista “Variety. Santoro estrelará a série ao lado de Sarah Michelle Gellar, que protagonizou o seriado “Buffy, A Caça-Vampiros” nas décadas de 1990 e 2000. O elenco ainda é composto por Armani Jackson, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray e Bella Shepard. A produção é baseada no livro de Edo Van Belkom e conta a história de dois adolescentes que transformaram suas vidas após incêndios na Califórnia, acordando uma criatura sobrenatural. O ator brasileiro interpretará Garret Briggs, um guarda-florestal e pai adotivo dos adolescentes. Segundo os produtores, o personagem é um homem de bastante valor com muitos segredos obscuros. A estreia está prevista para acontecer ainda neste ano.

