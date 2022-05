Rodrygo alcança feito inédito e exalta torcida do Real Madrid após virada

O atacante brasileiro Rodrygo brilhou na virada do Real Madrid sobre o Manchester City nesta quarta-feira. Após perder o duelo de ida por 4 a 3, a equipe de Ancelotti venceu os ingleses na prorrogação, no Bernabéu, por 3 a 1, de virada, e conquistou a vaga para a grande final da Liga dos Campeões. Autor de dois gols, Rodrygo comentou sobre a grande partida da equipe madridista.

“Foi um dos dias mais felizes da minha vida profissional. Poder entrar, fazer os dois gols, estou muito feliz. Foi outra noite mágica aqui no Bernabéu, como sempre é. A torcida sempre ajuda a gente de uma forma inexplicável. Não tenho nem palavras”, disse em entrevista à TNT Sports. FEITO INÉDITO

Com os dois tentos marcados, o atacante chega a cinco gols no torneio europeu na temporada de 2021/2022, além de ter participação em dez jogos, sendo quatro como titular. Decisivo no duelo da tarde desta quarta, Rodrygo tornou-se o primeiro jogador a marcar dois gols durante o tempo normal em uma partida eliminatória de Liga dos Campeões.

Nesta temporada, o Real Madrid já havia protagonizado outra virada emocionante. Nas oitavas de final, os espanhóis venceram o Paris Saint-Germain, também no Bernabéu, revertendo a derrota no duelo de ida. Após a partida, Rodrygo destacou a força da torcida e o foco da equipe.

“Não tem explicação, são coisas que só passa aqui no Real Madrid. Essa camiseta ensina a gente a lutar até o final, a não desistir. Depois que a gente tomou 1 a 0, eu olhei o escudo e falei ‘a gente já virou outras vezes e pode virar de novo'”, declarou.

Faltando pouco mais de 200 dias para a Copa do Mundo, com o bom desempenho apresentado na temporada, Rodrygo falou sobre a expectativa de ser convocado para ir ao Catar.

“Estou trabalhando para isso, muito feliz com o momento que estou vivendo, sei que quando você está no Real Madrid e você vai bem, aumenta muito sua chance de ir para a seleção. A Copa do Mundo está bem perto, sei que posso ajudar muito a seleção. Vamos continuar nessa sequência, trabalhando para chegar lá”, finalizou.