Rodrygo comemora gol decisivo pelo Real Madrid e exalta Modric e Benzema

Nesta terça-feira, o Real Madrid conquistou vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Apesar da derrota em casa para o Chelsea por 3 a 2, o time passou de fase devido ao placar agregado. Um dos heróis da classificação foi o brasileiro Rodrygo, que marcou o gol que manteve o time vivo na competição e levou a decisão para a prorrogação.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o Real Madrid perdia por 3 a 0, placar com o qual seria eliminado, quando o atacante aproveitou belo cruzamento de Modric e desviou para o fundo das redes. Além do contexto, Rodrygo vê o gol como importante para o seu momento.

“Muito especial. Muito feliz de poder voltar a marcar, eu vinha trabalhando muito, vinha tendo bons jogos, acho que me faltava o gol para coroar mesmo as minhas boas atuações e hoje, graças a Deus, pude fazer o gol que manteve a equipe vive nas eliminatórias e, depois, a gente conseguiu mais um gol e saímos classificados”, disse.

O camisa 21 do Real elogiou Modric, autor da assistência. “Cada vez mais melhor. A gente cada vez se entendendo mais”, disse. “A gente brinca de ele ser o meu pai, porque ele já tem uma idade mais avançada, mas nem parece pelo tanto que ele joga. Queria poder jogar muitos mais anos com ele e fico muito feliz de poder jogar com ele, de poder receber uma assistência dele. É muito gratificante para mim”, completou o atacante revelando uma brincadeira interna do elenco.

Quem também recebeu elogios de Rodrygo foi Benzema, destaque do time na temporada, que, segundo o brasileiro, deve se consagrar como o melhor jogador do Mundo. “Acho que está tudo encaminhando para que sim. A gente fica muito feliz de ter ele na nossa equipe. Vamos ajudar ele para ele ser o melhor do Mundo, sim. Acho que ele tem feito uma temporada digna de melhor do Mundo e esperamos que termine bem para, no final, ele receber esse prêmio”, comentou.