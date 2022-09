Roger Federer encerra sua vitoriosa carreira no tênis

O tenista suíço Roger Federer colocou um ponto final em sua vitoriosa carreira na noite desta sexta-feira (23) em uma partida de duplas ao lado do espanhol Rafael Nadal, que terminou em derrota por 4/6, 7/6 (7/2) e 11/9 para os norte-americanos Jack Sock e Frances Tiafoe na Laver Cup (competição por equipes), que está sendo disputada em Londres (Inglaterra).

It’s been a night – and morning – to remember. To the Laver Breaker we go.#LaverCup pic.twitter.com/wEsKOofn6R — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

Apesar de terminar sua trajetória no tênis profissional com um revés, Roger Federer deixou claro que esse foi um dia muito especial. “Estou muito feliz, não triste. É muito bom estar aqui. Mesmo com todas as partidas, não me senti nervoso. A partida foi incrível e é demais jogar com Rafa [Nadal] no mesmo time e ter todos comigo”, declarou o suíço.

Notícias relacionadas:

Apesar de terminar sua trajetória no tênis profissional com um revés, Roger Federer deixou claro que esse foi um dia muito especial. “Estou muito feliz, não triste. É muito bom estar aqui. Mesmo com todas as partidas, não me senti nervoso. A partida foi incrível e é demais jogar com Rafa [Nadal] no mesmo time e ter todos comigo”, declarou o suíço.

E, em sua última entrevista como jogador profissional, Federer deixou claro que sempre atuou por amor ao esporte, e não para alcançar sucesso: “Nunca joguei para ter uma carreira de sucesso, mas era para jogar tênis e passar tempo com meus amigos. Foi uma caminhada incrível, e faria tudo novamente”.