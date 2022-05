Rogério diz que desistiu do Power Couple após citação a filho morto

O casal Claudia Baronesa e Rogério Alves, pais do funkeiro MC Gui, desistiu do Power Couple Brasil após uma briga feia com Cartolouco, que também integra o reality da Record TV, nessa sexta-feira (27/5). O motivo, segundo Rogério, foi o fato do apresentador ter falado sobre seu filho, Gustavo Castanheira, que morreu após sofrer uma overdose de cocaína em 2019.

Em uma live um dia depois de deixarem a casa, a dupla disse que Cartolouco citou esse episódio delicado, o que, segundo os dois, era inaceitável. “Ele falou do Gustavo, do meu filho que se foi”, disse Rogério. Gustavo tinha apenas 17 anos quando faleceu.

“Mexeu numa ferida que eu nunca quero que ele passe por isso, porque essa é uma ferida que nunca vai fechar na minha vida”, continuou. Baronesa reiterou a posição do marido. “Nós deixamos bem claro que a única coisa que nos desestabilizaria seria falar sobre os nossos filhos, seja qual for. E ele fez isso, ele fez um jogo sujo”, disse.

Para Rogério, os participantes do Power Couple estariam imitando o comportamento explosivo de Jojo Todynho e Rico Melquíades, a fim de garantir a permanência na casa.

“As pessoas acham que ganham um programa arrumando confusão, barraco, polêmica. Pegaram a receita, mas eles esqueceram que as pessoas que faziam isso jogavam. E lá eles só estão pensando em fazer isso. É uma briga generalizada. Tinha mais de três seguranças dentro da casa”, completou.

Relembre a briga:

