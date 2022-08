Rolou beijão? Jade Picon e Gabriel Medina são flagrados juntos em festa

Neste sábado (27), Gabriel Medina e Jade Picon, estavam presentes na mesma festa no Rio de Janeiro e um vídeo mostrando a aproximação do surfista e da atriz está circulando pela web.

Em um stories no Instagram do amigo de Jade, foi possível ver Medina ao fundo de olho na influencer e logo depois um vídeo publicado pelo perfil do Twitter “Vai Desmaiar”, confirmou o affair entre os dois, flagrando um beijão durante a festa.

Os fãs estão apoiando esse casal desde que ambos apareceram no início de agosto fazendo uma dancinha juntos no TikTok do surfista.

Medina olhando pra Jade de longe pic.twitter.com/qIESPmbZbN

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 28, 2022

A porta estava abertaaaaaaa pic.twitter.com/5PgwO4SV6s

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 28, 2022

Jade Picon grava cenas de ‘Travessia’ e deixa fãs ansiosos Nesta quinta-feira (25) a Jade Picon foi flagrada gravando cenas de “Travessia” na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Os seguidores da influencer estão super ansiosos pela estreia da trama da Rede Globo, que está prestes a começar em outubro deste ano.

(Foto: JC Pereira/AgNews)

