Roma anuncia a contratação de Wijnaldum, do PSG, por empréstimo

A Roma anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Georginio Wijnaldum, que pertence ao Paris Saint-Germain. O holandês chega por empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra ao término do vínculo.

“É realmente emocionante ser um jogador da Roma. Todas as pessoas com quem conversei me deram excelentes referências sobre o clube e os torcedores. Estou comprometido em dar 100% de mim e ajudar a equipe a competir por todos nossos objetivos da temporada”, disse o jogador em sua chegada.

Wijnaldum iniciou sua carreira no Feyernoord, da Holanda, e passou pelo PSV e pelo Newcastle antes de ser contratado pelo Liverpool, da Inglaterra. Por lá, ele conquistou a Liga dos Campeões e também o Campeonato Inglês.

O atleta se transferiu ao PSG ao final da última temporada, após o término de seu contrato com o time de Anfield. No clube parisiense, porém, ele foi pouco utilizado e teve poucas oportunidades como titular sob o comando de Mauricio Pochettino.

“Só podemos estar particularmente felizes com sua chegada. Gini tem uma liderança inata, que o levou a se tornar capitão de uma das seleções mais fortes do mundo, além de uma classe que tornará nossa equipe cada vez mais competitiva”, comentou o gerente geral da área de esportes do clube, Tiago Pinto.