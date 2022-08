Romance no ar! Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram um mês de namoro

Amor no ar! Nesta quarta-feira (17), os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach completam um mês de namoro. E para celebrar a data especial, o casal trocou mensagens carinhosas nas redes.

Em seu perfil do Instagram, Larissa Manoela publicou um vídeo com vários momentos fofos do casal. Na legenda da publicação, a musa de “Além da Ilusão”, da TV Globo, declarou que a vida fica mais leve ao lado de André.

“Esse teu jeito único de me fazer um bem gigantesco que só me faz sorrir. A vida é leve com você! Um de incontáveis dias…juntos! André Luiz Frambach te amo, você sabe”, escreveu a atriz.

André também declarou o seu amor nas redes Muito amor! André também fez uma publicação apaixonante para Larissa, em comemoração ao primeiro mês do casal. O ator postou uma série de fotos ao lado de sua amada. “Ainda paro e penso sobre a vida, sobre tudo que eu sempre lutei e que por diversos momentos acreditei que seria uma luta em vão, que seria uma luta sem uma vitória. Desacreditei de mim, desacreditei por diversas vezes do amor, do que eu convivi a minha vida toda, mas achava que não conseguiria construir por conta própria”, iniciou André na legenda da homenagem.

“E aí o universo uniu nossas almas, e como todas as almas gêmeas se cruzam em algum momento nessa vida, nos cruzamos diversas vezes, em diversas ocasiões diferentes. Muitas vezes nem fazíamos ideia de nada, outras foram apenas ocasiões profissionais e outras nos permitimos que houvesse um envolvimento, mas lutamos contra nós mesmos e contra a vida achando que talvez não fosse para ser… e aí a vida vem novamente e mostra que era para ser sim, talvez não naquela época de fato mas para ser de agora em diante, para ser para vida toda!”, complementou o ator.

André conclui sua declaração de amor dizendo que Larissa faz ele sonhar e querer viver cada vez mais. “Eu te amo demais meu amor, contando cada segundo pra poder estar do seu lado e não desgrudar. Você me faz sonhar cada vez mais. Faz eu amar cada vez mais. Faz eu querer viver cada vez mais. Faz eu ser feliz cada vez mais. E me mostra que tudo vale a pena quando a gente tem alguém verdadeiramente especial do lado, que se dedica e se entrega de forma igual! Eu te amo meu sorvetinho. A vida toda nos espera”, finalizou André.

