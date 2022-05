Rômulo Crispim conquista primeira medalha do Brasil na Surdolimpíada

O judoca Rômulo da Silva Crispim conquistou, nesta terça-feira (3), a primeira medalha do Brasil na 24ª edição da Surdolimpíada de Verão, que está sendo disputada em Caxias do Sul. O atleta de 19 anos ficou com o bronze na categoria até 66 quilos.

Rômulo é uma das revelações da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), tendo conquistado dois títulos brasileiros na modalidade, em 2019 e em 2021.

“Com preparo físico, raça e luta eu, com a equipe da CBDS, recebi o desafio de mostrar minha experiência e superação. Agradeço a Deus por esse momento”, declarou Rômulo.

Vitórias no basquete e no handebol

No basquete masculino o Brasil derrotou Taipé por 70 a 65, em partida realizada no ginásio poliesportivo do Sesi. Já a seleção masculina de handebol bateu a Sérvia por 34 a 10 no ginásio poliesportivo da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

No futebol feminino, o Brasil estreou com derrota na competição, de 4 a 0 para os Estados Unidos.