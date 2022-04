Ronald Koeman volta à Seleção Holandesa e assina contrato até 2026

Ronaldo Koeman está de volta à Seleção Holandesa. Desempregado desde outubro de 2021, quando foi demitido do Barcelona após derrota para o Rayo Vallecano, o treinador assinou contrato até 2026 e estará no comando da equipe na Copa do Mundo que terá três sedes: Canadá, EUA e México.

Koeman substituirá Van Gaal a partir do ano que vem. O técnico anunciou que está com câncer de próstata e deixará a “Laranja Mecânica” após o Mundial no Catar.

“Não quis esperar para preencher a sucessão de Louis van Gaal. Afinal, a troca da guarda virá em um momento atípico. Já em meados de janeiro decidimos entrar em contato com Ronald, que estava disponível. Chegamos a um acordo em algumas conversas”, disse Marianne van Leeuwen, diretora de futebol da Holanda.

Como jogador, o zagueiro Koeman ganhou o campeonato europeu com a Seleção Holandesa.

Ele jogou por quatro clubes do pais natal no futebol profissional: FC Groningen, Ajax, Feyenoord e PSV – é um dos poucos a ter atuado pelos três grandes clubes da Holanda.

Pelo Barcelona, entrou em campo 192 vezes e foi ídolo da torcida.

Após se aposentar, começou a trabalhar como treinador e já passou por Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton e Barcelona.

O comandante esteve à frente da Holanda em fevereiro de 2018 até meados de 2020, período em que a equipe terminou em segundo lugar na Liga das Nações.