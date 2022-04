Ronaldo admite dificuldades, mas celebra ‘vitória importante’ do Cruzeiro

Dono de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo celebrou a vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, nesta terça-feira (26), no Mineirão. Com gol de Luvannor, a Raposa conquistou os três pontos, chegou a 7 na tabela e alcançou a 4ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Vitória muito importante! Sabemos das dificuldades e juntos vamos superar todas! Pra cima, Cruzeiro”, escreveu o Fenômeno, que não havia aparecido nas redes sociais após a derrota por 2 a 1 para o Remo, na última terça-feira, e o empate por 1 a 1 com o Tombense, no sábado (23), pela Série B.

Em live transmitida nessa segunda-feira (25), véspera da partida, Ronaldo recebeu uma série de cobranças de torcedores do Cruzeiro pela Twitch. O Fenômeno pediu paciência com relação ao início irregular na Série B.

“Não é de uma hora para outra que o time jogará maravilhas e começará a dar goleada em todo mundo. Há sempre o adversário com outros objetivos também. Portanto, tem que ter paciência”, disse o ex-jogador, antes de responder a comentários irônicos de torcedores.

“Paciência e educação, porque há muita gente que está escrevendo em um tom agressivo e irônico. A última coisa que a gente precisa é desse torcedor irônico que fala mal do próprio time, que não confia, que não tem paciência, que não apoia o time. É a última coisa que a gente precisa”, complementou.