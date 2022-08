Ronaldo aponta Seleção como favorita na Copa e manda recado a Neymar

A pouco mais de três meses para o início da Copa do Mundo do Catar, o pentacampeão mundial Ronaldo Fenômeno falou, em evento promovido pela XP Investimentos, sua expectativa para o desempenho da Seleção Brasileira na principal competição entre seleções no mundo.

“A Seleção Brasileira será favorita em qualquer competição que participar no mundo inteiro. Pelos talentos que nós temos, essa Copa do Mundo não será diferente. Mas também acho que se o Neymar estiver 100% fisicamente e focado nessa Copa do Mundo a gente vai ter muita chance de trazer o caneco. E não é jogando a responsabilidade para o Neymar especificamente, a gente tem uma grande seleção, com grandes jogadores”, disse.

Além disso, o ex-centroavante comentou sobre o desequilíbrio que Neymar pode causar a favor do Brasil, caso chegue bem fisicamente e focado no Mundial. “Acho que principalmente o Neymar é muito diferenciado em questões técnicas e físicas. Se ele chegar bem tecnicamente e fisicamente, ele fará diferença para a Seleção Brasileira e as nossas chances aumentam muito para conquistar o hexa”, analisou.

Por fim, Ronaldo aproveitou o espaço para mandar uma mensagem ao camisa dez da Seleção. “Acho que o povo brasileiro todo tem essa mesma impressão e vontade de que ele seja determinante. Talento ele tem de sobra. Realmente assumir esse papel dentro de campo e deixar o extra-campo completamente de lado e que ele possa estar tranquilo para desempenhar um belíssimo futebol. Ele é um craque, talvez um dos maiores da história do futebol brasileiro, mas logicamente a torcida brasileira é exigente e espera nada mais que o hexacampeonato”, finalizou o ex-jogador.