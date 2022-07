Ronaldo celebra 20 anos do penta e relembra cambalhota de Vampeta

Atualmente detentor de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo relembrou a conquista do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2002. O título na Copa do Mundo realizada no Japão e na Coreia do Sul completa 20 anos nesta quinta-feira (30/6).

“Essa semana completa 20 anos do penta. Como passou rápido. Parece que foi ontem. 20 anos do penta. Que brabo. Vai estar sempre para a gente lembrar”, declarou o R9, em live na Twitch.

Ronaldo também recordou um episódio engraçado envolvendo Vampeta na comemoração do penta em Brasília. Na volta, o velho Vamp disse que, quando a gente fosse visitar o presidente Fernando Henrique, ele disse que daria uma cambalhota na rampa do Palácio do Planalto, mas ele não conseguiu frear e deu umas cinco cambalhotas.

Ronaldo foi artilheiro da Copa do Mundo de 2002, com oito gols. Na final contra a Alemanha, o Fenômeno anotou os gols da vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0, em Yokohama.