Ronaldo celebra acesso do Real Valladolid com jogadores no vestiário

Sócio majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Nazário comemorou nesse domingo (29) o acesso de seu outro clube, o Real Valladolid. A equipe espanhola venceu o Huesca por 3 a 0, no estádio José Zorrilla, e garantiu o acesso à La Liga após uma temporada na Segunda Divisão. Depois da partida, Fenômeno e os jogadores do time celebraram o feito no vestiário. Veja o vídeo:

Os gols do Valladolid foram marcados por Weissman, Gonzalo Plata e Aguado. O clube contou com o tropeço do Eibar para garantir o retorno à elite do futebol espanhol.

Com a vitória, o Real Valladolid foi a 81 pontos, a mesma pontuação do Almeria, campeão da Segunda Divisão Espanhola, por ter tido maior saldo de gols: 33 a 28. O Eibar ficou na terceira posição, com 80 pontos, após derrota por 1 a 0 para o lanterna Alcorcón na última rodada.

Na Espanha, os dois primeiros sobem de forma direta e os clubes que ficam entre o 3º e o 6º na tabela disputam um mata-mata para ver quem fica com a última vaga.

No Brasil, o Cruzeiro lidera a Série B com 22 pontos. O Vasco é o segundo colocado, com 17.