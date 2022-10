Ronaldo exalta Cruzeiro para Zidane e diz: ‘Ia desaparecer, mas o comprei’

Sócio-majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo trabalha para expandir a marca do clube pelo mundo. Nessa segunda-feira (17/10), o Fenômeno falou sobre a Raposa para o ex-companheiro Zinedine Zidane, durante a cerimônia de entrega do tradicional prêmio Bola de Ouro, da revista France Football.

Na conversa, Ronaldo exaltou o clube que o revelou para o futebol, mas ressaltou a grave situação financeira e falou até que o Cruzeiro ‘ia desaparecer’.

“O Cruzeiro tem 11 milhões de torcedores, o estádio tem capacidade para 62 mil pessoas, temos 70 mil sócios, uma loucura. Estavam há três anos na Segunda Divisão, ia desaparecer, mas o comprei”, disse, em conversa publicada nas redes sociais da Ronaldo TV.

Ronaldo foi uma das estrelas da cerimônia que consagrou o centroavante francês Karim Benzema, do Real Madrid, o melhor jogador do mundo em 2022. O premiado, inclusive, falou da admiração pelo gestor do Cruzeiro.

“Estou feliz por ele estar aqui. Ele sabe que é meu ídolo. Para mim, não há outro atacante como ele. O que ele fez em campo é uma coisa impossível de se repetir. Na história, ele é o único atacante que eu sentaria no banco sem reclamar, porque ele tinha um nível impossível de chegar. O Fenômeno, para mim, é história. Não só para mim, mas para todos os atacantes”, disse Benzema.

O Fenômeno foi ao prêmio ao lado de outro craque: o ex-jogador português Luís Figo. No evento, conversou com nomes importantes do futebol mundial de diferentes gerações, como Zidane, com quem jogou no Real Madrid, e o atacante francês Mbappé, do PSG.