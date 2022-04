Ronaldo oficializa compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro

Foram quase 120 dias entre a assinatura de intenção de compra do Cruzeiro, dia 18 de dezembro, até o acordo ser firmado em definitivo pela aquisição de 90% da SAF do clube, nesta quinta-feira. Depois de discussões, questionamentos, mudanças em cláusulas no documento inicial, finalmente a rubrica de Ronaldo está no papel e o ex-jogador agora é o principal acionista da equipe mineira.

“Seguimos mirando curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro”, afirmou Ronaldo.

O jogador foi revelado no clube e sempre prometeu um dia voltar para ajudar de alguma forma. Adquirir a SAF foi um maneira encontrada para recolocar o clube na elite nacional e tentar diminuir as altas dívidas de R$ 1 bilhão.

“Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube. A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”, garantiu Ronaldo.

Muitas empresas estão interessadas em patrocinar o Cruzeiro e apenas aguardavam o final feliz pela negociação da SAF. Depois de aceitar modificar alguns termos do acordo, Ronaldo viu o Conselho Deliberativo do clube aprovar o acordo por aclamação na última semana.

“Desde que fui eleito, sempre deixei muito claro que minha missão era estruturar o clube para a SAF. Trabalhei muito por isso e conseguimos. Estamos muito felizes de entregar o Cruzeiro ao Ronaldo e sua competente equipe, que são a certeza de que nosso futebol retomará sua trajetória de sucesso”, comemorou o presidente Sérgio Santos Rodrigues. “Estaremos presentes, dentro ou fora do estádio, sempre à disposição para contribuir no que for necessário. O Cruzeiro é de todos e é um só.”

Está previsto para a próxima semana a apresentação do organograma da reestruturação completa do Cruzeiro. O clube focará em gestão profissional, quitação de divinas e busca por parceiros/patrocinadores que invistam no clube.