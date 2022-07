Ronaldo recebeu bônus do United antes de pedir para sair, afirma jornal

O nome de Cristiano Ronaldo segue sendo alvo de muitas polêmicas na janela de transferências. O português manifestou, recentemente, sua vontade de deixar o Manchester United, gerando um alvoroço no mercado. No entanto, segundo o jornal inglês The Sun, o astro recebeu um pagamento de seis dígitos antes de afirmar que queria sair do clube.

A bonificação, no entanto, era prevista pelo início do segundo ano de contrato de Cristiano. Uma fonte mantida em anonimato pelo tabloide afirmou que os vínculos se renovam ao início de julho e, após o pagamento do valor, saíram as notícias de que o atacante visava um futuro vestindo a camisa de outra equipe.

Trata-se de uma estratégia do clube inglês para equilibrar finanças e usar luvas para reduzir os valores gastos com salários. O mesmo aconteceu recentemente com atletas como Pogba e Alexis Sánchez.

Apesar de ser um pagamento combinado entre as partes, o momento em que Cristiano Ronaldo manifestou o seu desejo de deixar o clube, justamente após o recebimento da quantia, teria deixado funcionários do clube intrigados.

Ainda com 12 meses de contrato, o astro português segue disponível para negociar com outras equipes, mas não há nada de concreto, no momento, com nenhum outro clube. O elenco do Manchester United está em turnê na Tailândia e na Austrália, mas Cristiano não viajou com a equipe.

Mesmo com o desejo de sair, o camisa 7 foi destaque da última temporada, com 24 gols marcados e três assistências em 38 partidas disputadas.