Rondesp Leste apreende 1.500 porções de drogas em Feira

Publicado em 9 de nov de 2021 e atualizado às 21:30

Mil e quinhentas porções de maconha, cocaína e crack foram apreendidas na manhã desta terça-feira (9), na cidade de Feira de Santana, durante patrulhamento da Rondesp Leste, na rua do Sossego, bairro de Calumbi. Uma mulher e dois homens foram conduzidos à Delegacia Territorial.

Os suspeitos foram surpreendidos pela equipe enquanto comercializavam as substâncias ilícitas. A mulher chegou a arremessar parte dos entorpecentes em um terreno baldio, situado na parte de trás de uma residência. Com o apoio de um cão especialista no faro de drogas, o material foi achado.

“Temos um canil setorial com cães adestrados para faro de drogas. Além de empregarmos nas nossas ações, damos também suporte aos trabalhos das polícias Federal, Civil e Rodoviária Federal”, detalhou o comandante da Rondesp Leste, major Fernando Cardoso.

O material apreendido foi apresentado à Central de Flagrantes, juntamente com os suspeitos.

